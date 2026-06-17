النفط الليبي يتجه نحو التحول.. سلامة أعلى وانبعاثات أقل

نظّمت المجموعة الاستشارية للتنمية والتطوير (CDG)، بالتعاون مع شريكها MES، ورشة عمل متخصصة تحت رعاية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بعنوان “السلامة التشغيلية وأفضل الممارسات لتعزيز كفاءة التشغيل وتقليل المخاطر والانبعاثات”، وذلك في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس.

وجاءت هذه الورشة في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز منظومة السلامة التشغيلية ورفع كفاءة الأداء في قطاع النفط، إلى جانب دعم التوجهات الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في صناعة النفط والغاز.

وشهدت الفعالية حضور مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي والطاقات المتجددة والجودة في المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عدد من الخبراء والمهندسين والمختصين من شركات القطاع النفطي، إلى جانب ممثلين عن شركات عالمية وشركات القطاع الخاص الليبي.

وافتُتحت أعمال الورشة بكلمة للمؤسسة الوطنية للنفط أكدت فيها دعمها الكامل للمبادرات التي تستهدف تطوير منظومة السلامة التشغيلية، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والاستدامة داخل القطاع النفطي في ليبيا.

وتناولت جلسات الورشة عدداً من المحاور الفنية المتقدمة، شملت إدارة سلامة الأصول وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في المشاريع القائمة والجديدة، مع التركيز على برامج الصيانة الوقائية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتقليل الأعطال والمخاطر.

كما ناقش المشاركون أحدث الدراسات المتعلقة بسلامة العمليات التشغيلية وسبل رفع الكفاءة، إلى جانب بحث آليات الحد من الانبعاثات وتعزيز الالتزام البيئي، في إطار التوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة.

وتطرقت الورشة إلى دور ثقافة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) في تقليل الحوادث الكبرى في صناعة النفط والغاز، إضافة إلى استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحسين موثوقية المعدات ودعم عمليات اتخاذ القرار ورفع كفاءة التشغيل.

كما تم التطرق إلى أهمية التقييم البيئي الاستراتيجي كأداة تخطيطية فعالة في مشاريع النفط والغاز، إلى جانب أفضل الممارسات في إدارة مخاطر العمليات الصناعية، ودور البرمجيات المتخصصة في تحليل البيانات التشغيلية ومعالجة المشكلات الفنية.

وفي محور آخر، ركزت النقاشات على العوامل البشرية والأداء الوظيفي داخل بيئات العمل التشغيلية، من خلال أدوات تقييم متقدمة تهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية ورفع مستويات السلامة والإنتاجية في المواقع الحساسة.

واختُتمت الورشة بجلسة نقاش موسعة استعرض خلالها المشاركون أبرز التوصيات، مع التأكيد على أهمية استمرار تبادل الخبرات وتبني التقنيات الحديثة والممارسات العالمية لتعزيز السلامة التشغيلية وخفض المخاطر والانبعاثات في قطاع النفط الليبي.