النفط الليبي يرفع الحصة الإفريقية في أسواق «الطاقة» العالمية

حافظت أبرز الدول الأفريقية المنتجة للنفط على موقعها البارز في أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2025، وسط تحسن ملحوظ في الظروف السياسية والأمنية في عدد منها، ما عزز قدرتها على استغلال مواردها النفطية وزيادة الإنتاج ورفع الإيرادات الحكومية.

وسجل متوسط إنتاج النفط الخام ارتفاعًا في نيجيريا وليبيا والجزائر، مقابل تراجع طفيف في أنغولا ومصر، ضمن أكبر خمس دول منتجة في القارة، وفق بيانات منصة “الطاقة” ومنظمة “أوبك”.

تصدرت نيجيريا وليبيا القائمة الأفريقية، ما يعكس جهودهما لتعظيم الاستفادة من مواردهما النفطية بعد سنوات من التحديات، حيث بلغ متوسط الإنتاج في نيجيريا نحو 1.516 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ1.426 مليون في 2024، واعتمدت البلاد على النفط بنسبة 65-80% من الإيرادات العامة و80-90% من الصادرات. وحققت تسريع الموافقات على المشروعات، وتشغيل محطة جديدة في دلتا النيجر، وإطلاق جولة تراخيص 2025 لجذب الاستثمارات.

وفي ليبيا، انتعش الإنتاج ليصل إلى 1.296 مليون برميل يوميًا، بينما تقدّر المؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج الفعلي بحوالي 1.374 مليون برميل يوميًا. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار العمليات التشغيلية، وإصلاح البنية التحتية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، مع اعتماد النفط على أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، واحتفاظ ليبيا بأكبر احتياطي نفطي أفريقي مؤكَّد يصل إلى 48.4 مليار برميل.

وعلى الجانب الجزائري، بلغ الإنتاج أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف، بمتوسط 934 ألف برميل يوميًا، مقابل 905 آلاف في 2024، وذلك ضمن التزامها بخطة أوبك+ لإدارة التخفيضات الطوعية، مع بدء التخلص التدريجي من الخفض المقدر بـ1.65 مليون برميل يوميًا منذ أكتوبر 2025، واحتياطيات مؤكَّدة بنحو 12 مليار برميل.

أما أنغولا، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا في الإنتاج إلى نحو 1.10 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ2024، رغم الإصلاحات التي قامت بها شركات كبرى مثل شل وشيفرون، واحتفاظها باحتياطيات مؤكدة بنحو 2.6 مليار برميل.

وفي مصر، انخفض الإنتاج إلى أقل مستوى منذ عقود، بمتوسط يزيد قليلًا على 500 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ537 ألفًا في 2024، فيما تراهن الحكومة على استثمارات جديدة لتعزيز الاحتياطيات المقدرة بـ3.3 مليار برميل وتأمين الإمدادات المحلية.

خارج الخمسة الكبار، شهدت جمهورية الكونغو والغابون تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إنتاج الكونغو إلى 259 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ253 ألفًا في 2024، والغابون إلى نحو 227 ألفًا مقابل 222 ألفًا.

واستقرت احتياطيات النفط القابلة للاستخراج في أفريقيا بنهاية 2025 عند نحو 119.6 مليار برميل، ما يرسخ مكانة القارة كمصدر رئيسي للطاقة العالمية ويؤكد أهميتها في استقرار أسواق النفط والغاز.

هذا وتلعب أفريقيا منذ عقود دورًا محوريًا في أسواق الطاقة العالمية بفضل احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، وخاصة في دول مثل نيجيريا وليبيا والجزائر وأنغولا. ومرت هذه الدول بفترات من عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة، ما أثر على إنتاج النفط في السنوات السابقة، لكن التحسن الأمني والتشغيلي منذ 2023 سمح بإعادة تنشيط الإنتاج ورفع الحصص في أسواق النفط العالمية.

كما تسعى الدول المنتجة لتعزيز إيراداتها النفطية لدعم اقتصادياتها، حيث يعتمد الكثير منها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة والعملة الصعبة، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج مؤثرة بشكل مباشر على الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.