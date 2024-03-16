النفط الليبي يُسجل أكبر زيادة في الإنتاج النفطي أفريقياً

ذكرت منظمة “أوبك” أن إنتاج النفط الليبي سجل أكبر زيادة في الإنتاج على المستوى الشهري أفريقياً، متخطيا نيجيريا أكبر منتج بالقارة.

ووفقا لتقرير المنظمة نقلته وكالة الأنباء الليبية، فقد ارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج نيجيريا بلغ في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة يومية بلغت 47 ألف برميل فقط.

وبلغ إجمالي إنتاج “أوبك” في فبراير 26 مليونا و571 ألف برميل يوميا، بزيادة 203 آلاف برميل يوميا عن يناير، في حين سجل الإنتاج 26 مليونا و368 ألف برميل يوميا.