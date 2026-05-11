خطط لرفع كفاءة «الإنتاج النفطي».. شراكة تقنية جديدة

عقد فريق عمل تابع لوزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع وفد من شركة أبراج العُمانية، لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة داخل ليبيا، وتعزيز مجالات التعاون الفني والتقني بين الجانبين، بما يدعم خطط تطوير القطاع ورفع كفاءة الإنتاج.

وبحسب ما أفادت به وزارة النفط والغاز، ناقش الاجتماع آليات تسريع إجراءات فتح فرع للشركة داخل ليبيا، إلى جانب بحث سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة معدلات الإنتاج، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق الليبي، بما يساهم في تطوير البنية الفنية لقطاع النفط والغاز.

كما تناول اللقاء برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر مسارات فنية متخصصة، تستهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع، وتعزيز القدرات التشغيلية والتقنية بما يتماشى مع المعايير الحديثة في صناعة الطاقة.

وأكد وفد شركة أبراج العُمانية، وهي من الشركات المتخصصة في خدمات الحفر والخدمات النفطية، اهتمامه بتوسيع نشاطه داخل السوق الليبي، من خلال تقديم نموذج عمل يعتمد على التقنيات الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين ويدعم مسار التطوير في القطاع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه وزارة النفط والغاز نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات الإقليمية والدولية، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة، بهدف دعم قطاع الطاقة في ليبيا وتعزيز كفاءته التشغيلية.