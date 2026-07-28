النفط تتخّذ قرارات جديدة لتطوير «قطاع الطاقة»

استُكملت إجراءات التسليم والاستلام الخاصة بنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (268) لسنة 2026، وذلك بحضور وزير النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم تبعية الشركة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة في قطاع الطاقة، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة أنشطة نقل وتوزيع الغاز وتحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية.

ويهدف القرار إلى دعم تنظيم العمل داخل قطاع الغاز، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على إدارة العمليات المرتبطة بالنقل والتوزيع ضمن إطار مؤسسي أكثر تكاملًا، بما يخدم تطوير الأداء وتحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بالطاقة.

وفي سياق تطوير أداء قطاع النفط والغاز، نظمت وزارة النفط والغاز بالتعاون مع شركة إنماء ومجموعة آقار الدولية لخدمات النفط والغاز، ورشة عمل تدريبية بعنوان “إدارة سلامة العمليات: دراسات المخاطر وتقرير حالة السلامة والصحة المهنية”.

وأوضحت الوزارة أن الورشة، التي استضافتها الوزارة في 27 يوليو 2026، ركزت على تعزيز تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة سلامة العمليات (PSM)، ودراسات المخاطر (Hazard Studies)، وتقارير حالة السلامة والصحة المهنية (HSE Case Reports)، بهدف رفع مستوى السلامة والموثوقية في قطاع النفط والغاز.

وتضمن برنامج الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها إطار إدارة سلامة العمليات، وتحديد المخاطر وتحليلها (HAZID)، وتطوير حالات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مناقشة دراسات حالة وتنظيم جلسات حوارية ونقاشات جماعية بين المشاركين.

وشهدت الورشة مشاركة مهندسين ومختصين في مجالات السلامة والصحة المهنية وإدارة المشاريع، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأكاديمية والتشغيلية في قطاع النفط والغاز.

وأكدت وزارة النفط والغاز أهمية تعزيز ثقافة السلامة وتطوير الكفاءات الفنية، بما يدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مستويات الحماية والموثوقية داخل القطاع.

وتأتي إجراءات نقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز ضمن توجهات تنظيم قطاع الطاقة وتعزيز التنسيق بين مؤسساته، بينما تمثل برامج التدريب الخاصة بالسلامة المهنية جزءًا من الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل في قطاع النفط والغاز والالتزام بالمعايير الدولية لإدارة المخاطر.