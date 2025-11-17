النفط تجدد الدعوة للمشاركة بمنتدى «ليبيا إفريقيا» في طرابلس

جددت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية تذكير المهتمين بموعد منتدى ليبيا-أفريقيا الدولي للغاز المزمع إقامته في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025.

ويجمع المنتدى كبار قادة قطاع الطاقة على المستوى الدولي، بما في ذلك وزراء الطاقة، ومديري المؤسسة الوطنية للنفط، وشركات تشغيل دولية، وشركات المقاولات الهندسية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات، في منصة واحدة لتعزيز التعاون الطاقوي بين ليبيا وأفريقيا وأوروبا.

وسيتيح الحدث جلسات نقاش استراتيجية، وفرص شراكات استثمارية، وتواصل مباشر مع صنّاع القرار، إلى جانب مناقشة مستقبل قطاع الغاز والطاقة في ليبيا والفرص الواعدة فيه.

ويُنظم المنتدى من قبل The Energy Circle by IN-VR وبرعاية وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

للاطلاع على تفاصيل المشاركة وتسجيل الاهتمام، يمكن زيارة الرابط: هنا.