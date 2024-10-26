«النفط» تشارك في مؤتمر«الحزام والطريق» لتعزيز التعاون مع الصين

شاركت ليبيا في المؤتمر الوزاري “الحزام والطريق للطاقة” الذي عقد في مدينة كوينجو بالصين خلال الفترة بين 23و24 أكتوبر الجاري.

وقد تملثت المشاركة الليبية بوفد من وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وضم كل من :ماجد رمضان الشيخ مستشار أول ممثلًا لوزارة النفط والغاز،وعطية حامد علي مدير مكتب التعاون الدولي ممثلًا للمؤسسة الوطنية للنفط..

وأوضحت وزارة النفط والغاز في بيان على فيسبوك أن “ممثل وزارة النفط و الغاز ألقى كلمة نيابة عن وزير النفط والغاز أوضح فيها “اهتمام دولة ليبيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لمكافحة التغير المناخي المتزايد والمحافظة على البيئة”، كما أكد أن “الجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة والاستثمار في قطاع النفط والغاز سيساهم في تعزيز العوائد والمداخيل الوطنية”.

وأضاف البيان، “إن دولة ليبيا تبحث عن شراكات أستراتيجية واستثمارات حقيقة والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العالمية في هذه المجالات”.

من جانبه، “أبدي الجانب الصيني استعداده لدعم الشركات الصينية التي تنوي العمل في ليبيا وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات البديلة وذلك من خلال المنطقة النموذجية المحلية للتعاون الاقتصادي والتجاري الصينية ومنظمة شنقهاي للتعاون”.