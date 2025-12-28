وزارة النفط تطلق النسخة الثانية من مبادرة «جيل الطاقة»

أطلقت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية النسخة الثانية من مبادرة جيل الطاقةِ، المبادرة الوطنية التي تستهدف تعزيز الابتكار لدى الشباب الليبي في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددةِ، وذلك عبر توفير برامج تدريبية وبحثيةِ، وإطلاق حملات توعويةِ، وتنظيم معارض تخصصيةِ، بما يتيح للشباب فرصة المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الطاقةِ، والمشاركة في رسم ملامح مستقبلهِ.

وجاء إطلاق النسخة الجديدة متزامنًا مع تحقيق تقدمٍ عمليٍ في تطوير قطاع الغاز الطبيعيِ، إذ نجحت مبادرة جيل الطاقة في حقل الفارغ – المرحلة الثانيةِ، ضمن برنامج الحفر التطويري لعام 2025، في استكمال أعمال حفر واختبار ووضع البئرين الغازيين BB19 وBB20 على الإنتاجِ، باستخدام أحدث تقنيات الحفر والاستكمالِ.

وسجّل البئر BB19 معدل إنتاجٍ يوميٍ بلغ 14 مليون قدمٍ مكعبٍ من الغازِ، إلى جانب 770 برميلًا من المكثفاتِ، بينما بلغ إنتاج البئر BB20 نحو 12 مليون قدمٍ مكعبٍ من الغازِ، إضافة إلى 840 برميلًا من المكثفاتِ، وذلك عبر خانق إنتاجٍ بقياس 64/32، ما يعكس كفاءة العمليات الفنيةِ وجودة التنفيذِ.

ويشكّل هذا الإنجاز إضافةً مهمةً للقدرة الإنتاجية لحقل الفارغِ، الذي يُعد المصدر الرئيسي لتغذية محطة السرير لتوليد الكهرباءِ، إلى جانب دوره الحيوي في إمداد الشبكة الساحلية بالغاز الطبيعيِ، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقةِ، ودعم استقرار الإمدادات الكهربائيةِ.

وفي هذا السياق، عبّرت لجنة الإدارة في شركة الواحة للنفط عن شكرها وتقديرها لإدارة هندسة المكامنِ، وكافة الفرق الهندسية والفنية والخدميةِ، مؤكدةً أن الدعم المتواصل من المؤسسة الوطنية للنفط أسهم بشكلٍ مباشرٍ في تحقيق هذه النتائجِ، وتعزيز كفاءة الأداء في الحقولِ.