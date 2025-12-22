وزارة النفط تُطلق مراحل جديدة من برنامج «جيل الطاقة»

أطلقت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية مراحل جديدة من البرنامج الوطني لتأهيل الشباب في مجال الطاقة، وربطت سفراء جيل الطاقة بالشركات النفطية العالمية وشركات الخدمات العاملة في ليبيا، بهدف إتاحة فرص تدريبٍ وتبادل خبراتٍ ميدانيةٍ مباشرةٍ داخل مواقع العمل.

ونفذت الوزارة برامج تدريبٍ متخصصةٍ للشباب، ونظمت حملات توعيةٍ وطنيةً، وعقدت مؤتمر ليبيا للتحول العادل والمستدام للطاقة، واستضافت المعرض الوطني للطاقة، ضمن رؤيةٍ تستهدف بناء جيلٍ واعٍ وقادرٍ على قيادة مستقبل قطاع الطاقة في ليبيا.

وانطلقت هذا الأسبوع تدريباتٌ فنيةٌ بالتعاون مع شركة توتال إنرجيز، وشارك فيها سفراء جيل الطاقة لاكتساب خبراتٍ ميدانيةٍ مباشرةٍ، وتطوير مهاراتهم الفنية، وتعزيز جاهزيتهم للعمل في المشاريع النفطية والطاقة المستدامة.

وأكدت الوزارة أن مبادرة جيل الطاقة تستهدف تمكين الشباب الليبي في قطاع الطاقة عبر برامج تدريبيةٍ وتوعويةٍ، وشراكاتٍ مع شركات نفطٍ عالميةٍ، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء كفاءاتٍ وطنيةٍ قادرةٍ على قيادة مشاريع الطاقة المستقبلية وتحقيق التحول المستدام للطاقة.