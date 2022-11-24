النفط.. دعوة أوروبية للأطراف الليبية بعدم استخدامه للمواجهة السياسية

دعا البرلمان الأوروبي الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن استخدام النفط كأداة للمواجهة السياسية وإبقاء جميع الآبار ومحطات النفط مفتوحة.

وذكر البرلمان الأوروبي أنّ الاتحاد الأوروبي يريد شراكة طاقة أكثر استقرارا مع ليبيا، مما سيساعد على زيادة القدرات الليبية في هذا القطاع وتنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في توحيد نفسها من خلال عملية إصلاح دستوري مناسبة، مؤكدين دعمهم للمفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وحث البرلمان الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الإصلاح الدستوري في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا على الحاجة إلى انتقال سياسي مستقر، ووحدة بين الفصائل المتحاربة في البلاد.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بما في ذلك مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.

وشدّد البرلمان الأوروبي على الجهات الفاعلة الدولية المعنية، بما فيها روسيا والإمارات وتركيا على عدم التدخل في ليبيا، والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة التي ترعاها.

وطلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي ضرورة تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا على سبيل الأولوية، مع التصرف بطريقة أكثر توحيدا والتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا، وتجنب الأساليب المتن