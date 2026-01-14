النفط عام 2026.. «برنت» يصل 55.87 دولار!

رفعت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 بنسبة 1.43%، ليصل إلى 55.87 دولار للبرميل، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 55.08 دولار.

ويأتي هذا التعديل بعد صدور تقرير جديد عن إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة، حيث توقعت الوزارة أيضًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 54.02 دولار للبرميل في عام 2027.

وفي الوقت نفسه، رفعت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لعام 2026 إلى 52.21 دولار للبرميل، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 51.42 دولار، على أن يصل متوسط السعر إلى 50.36 دولار في العام المقبل.

وعلى صعيد الطلب العالمي، خفضت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها للطلب على النفط في عام 2026 بمقدار 350 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 104.82 مليون برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 105.17 مليون برميل يوميًا. كما تم تعديل توقعات الطلب لعام 2025 بالخفض بمقدار 250 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 103.69 مليون برميل يوميًا.

ويُعَد هذا التعديل في الأسعار والطلب مؤشراً على استمرار التقلبات في سوق النفط العالمي، في ظل مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات، بما في ذلك التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية، ما يؤثر مباشرة على الاستقرار المالي للطاقة ويشكل تحديًا أمام المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.