النفط عند أدنى مستوياته منذ 2021.. الذهب يتراجع بعد مكاسب متتالية

استقرت أسعار النفط الأميركي قرب أدنى مستوياتها منذ عام 2021، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 57 دولارًا للبرميل، وخام برنت عند نحو 60 دولارًا، وسط تقييم المتعاملين لآفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، ما قد يخفف القيود على صادرات النفط الروسي ويزيد المعروض العالمي.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى، عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، بينما لم يتراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مطالبه بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، ما يترك الشكوك قائمة حول إمكانية تحقيق اتفاق سلام شامل.

وأشار مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم أوميروف إلى إحراز تقدم في المحادثات التي عقدت في برلين، في حين توقع خبراء أن يتحرك خام برنت ضمن نطاق متقلب بين 60 و65 دولارًا للبرميل، في ظل توسع فائض المعروض العالمي نتيجة زيادة الإنتاج من منتجين مختلفين وإعادة تحالف أوبك+ تشغيل إنتاج كان متوقفًا.

وفي سياق مرتبط، تراجعت أسعار الذهب بعد خمسة أيام من المكاسب، مع تداول المعدن النفيس عند 4280 دولارًا للأونصة، في انتظار صدور بيانات الوظائف والتضخم الأميركية، التي من شأنها تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في 2026.

وحقق الذهب والفضة أداءً سنويًا استثنائيًا، حيث صعد الذهب أكثر من 60%، وتضاعفت قيمة الفضة، وهو أفضل أداء لهما منذ عام 1979، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وضعف الإقبال على السندات السيادية والعملات.