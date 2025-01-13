مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. النفط عند أعلى مستوياته

سجّلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند افتتاح التداولات اليوم الاثنين، مواصلةً صعودها بفعل توقعات بتأثر إمدادات النفط الروسي إلى الصين والهند، وهما أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم، بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.35 دولار أو ما يعادل 1.92% لتصل إلى 81.29 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.59 دولار أو 2.08% إلى 78.14 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم عند 78.32 دولار، وهو الأعلى منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت يوم الجمعة عقوبات جديدة استهدفت منتجي النفط الروس، بما في ذلك شركتا “غازبروم نفت” و”سورجوت للنفط والغاز”، إلى جانب 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى الحد من العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

وأشار متعاملون ومحللون إلى أن هذه العقوبات ستؤدي إلى تضرر صادرات النفط الروسية بشكل كبير، مما سيدفع الصين والهند إلى زيادة وارداتهما من النفط القادم من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن.

وفي هذا السياق، قال هاري تشيلينجويريان، رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة “أونيكس كابيتال”: “الجولة الأخيرة من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التي تستهدف شركات النفط الروسية وعدداً كبيراً من الناقلات، ستترك تأثيرات كبيرة، خاصة على الهند”.