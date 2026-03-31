النفط فوق «100 دولار» للمرة الأولى منذ عام 2022.. ماذا عن الذهب؟

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الأعمال العدائية ضد إيران، ما أثار المخاوف من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تمتد أكثر، وأن الأسواق العالمية مهيأة لموجة اضطراب جديدة.

وصعد خام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 2.3% ليبلغ 105.21 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2022.

وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة قد تستهدف محطات الكهرباء والمنشآت النفطية وربما البنية التحتية لتحلية المياه، إذا لم تعاود إيران فتح مضيق هرمز.

هذا وأدى غلاق هذا الممر البحري الحيوي إلى خنق إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة مثل الديزل، ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير، مع تزايد المخاوف من تأثير ذلك على الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، حافظ الذهب على مكاسبه، متداولاً قرب 4515 دولاراً للأونصة، بدعم من استقرار توقعات التضخم في الولايات المتحدة، رغم ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن السياسة النقدية “في وضع يسمح بالانتظار والترقب”، ما خفف مخاوف المستثمرين من رفع أسعار الفائدة. ودخل المشترون إلى السوق عند انخفاض الأسعار، مستفيدين من تقلبات الذهب منذ بداية الحرب قبل أكثر من شهر.

كما ارتفعت الفضة إلى 70.21 دولار للأونصة، بينما استقر البلاتين، وارتفع البلاديوم بشكل طفيف، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالمعادن كملاذ آمن وسط التوترات العالمية.