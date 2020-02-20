النفط في ليبيا يواصل الانخفاض وخسائر تتجاوز 1.7 مليار دولار

انتاج الخام في ليبيا تراجع إلى 123.5 الف برميل في اليوم [ارشيف]

انتاج الخام في ليبيا تراجع إلى 123.5 الف برميل في اليوم بحلول الثلاثاء 18 فبراير شباطأبرز العناوينالخسائر الناجمة عن إغلاق حقول ومرافئ وخطوط أنابيب للنفط تجاوزت 1.7 مليار دولار

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان إن انتاج الخام في ليبيا تراجع إلى 123.5 الف برميل في اليوم بحلول الثلاثاء 18 فبراير شباط.

وأضاف البيان أن الخسائر الناجمة عن إغلاق حقول ومرافئ وخطوط أنابيب للنفط تجاوزت 1.7 مليار دولار.

وجددت المؤسسة دعواتها إلى إنهاء “الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الانتاج فورا”.

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