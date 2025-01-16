«بيانات الخام الأمريكية» تدفع الذهب والنفط لمستويات قياسية

واصلت أسعار النفط مكاسبها القوية هذه السنة، وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر التي تهدد الإمدادات العالمية، ومع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة أطول سلسلة من الانخفاضات منذ عام 2021.

ارتفع خام “برنت” فوق 82 دولاراً للبرميل بعد صعوده بنسبة 2.6% يوم الأربعاء، عندما بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو. تم تداول خام “غرب تكساس” الوسيط بالقرب من 80 دولاراً.

وهزت العقوبات الأميركية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي ضد صناعة الطاقة في روسيا السوق، حيث حذرت “وكالة الطاقة الدولية” من أنها قد “تعطل بشكل كبير” سلاسل الإمداد والتوزيع في البلاد.

وبالإضافة إلى القيود المفروضة على روسيا، يشعر التجار بالقلق من أن إدارة دونالد ترمب المقبلة، قد تشدد العقوبات على إيران، وتفرض رسوماً تجارية تعطل تدفقات النفط، وتخاطر بفرض تدابير انتقامية.

في الولايات المتحدة، انخفضت المخزونات للأسبوع الثامن لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022، وفقاً للبيانات الرسمية يوم الأربعاء.

وجاءت مكاسب النفط الخام يوم الأربعاء، حتى مع موافقة إسرائيل و”حماس” على اتفاق لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى توقف مؤقت للحرب في قطاع غزة التي استمرت لمدة 15 شهراً، وأثارت اضطرابات أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. وقال مسؤولون قطريون وأميركيون إن وقف إطلاق النار سيبدأ يوم الأحد، ويستمر ستة أسابيع.

بدروها، احتفظت أسعار الذهب بمكاسبها لمدة يومين، بعد أن أدى تباطؤ مفاجئ في التضخم الأميركي، إلى إحياء التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

تم تداول السبائك قرب أعلى مستوى في شهر عند 2695 دولاراً للأونصة، وذلك إثر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% بعد أربعة أشهر من الارتفاع بنسبة 0.3%. أشار ذلك إلى أن المسؤولين الأميركيين قد يكون لديهم مجال لتخفيف السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقاً.

أعرب عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن ثقتهم بأن ضغوط الأسعار ستستمر في الانحسار، لكن البعض حذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد. كان تخفيف السياسة النقدية حافزاً رئيسياً لارتفاع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي العام الماضي.

لم يتغير الذهب الفوري كثيراً عند 2695.06 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 7:51 صباحاً في سنغافورة، بعد ارتفاع بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة.