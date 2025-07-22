النفط والطاقات المتجددة في شراكة استراتيجية نحو مستقبل أنظف

في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة الليبية بتنويع مصادر الطاقة ودعم التحول نحو الطاقات النظيفة، وقّعت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم مع جهاز الطاقات المتجددة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



ووقّع المذكرة وزير النفط والغاز، خليفة رجب عبد الصادق، وعن جهاز الطاقات المتجددة رئيس مجلس الإدارة المكلف، أصيل يونس، وذلك خلال مراسم أُقيمت في طرابلس.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع مشتركة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل المواقع النفطية، وتبادل الدراسات الفنية والخبرات، والتنسيق في السياسات الوطنية المتعلقة بخليط الطاقة.

كما تشمل المذكرة تطوير برامج تدريب وتوعية تساهم في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للقطاع النفطي.

ونصّت المذكرة كذلك على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة عمل تفصيلية، ومتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى التنسيق للاستفادة من المبادرات والتمويلات الدولية المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة النفط والغاز لدعم التحول الطاقي، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل طاقي نظيف وآمن للأجيال القادمة.