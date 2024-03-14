النفط والغاز تبحث مع «توتال إنرجيز» الفرنسية جهود زيادة الإنتاج

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد امحمد عون، مع مدير عام شركة ” توتال إنرجيز” الفرنسية بدرو ريبيرو والمدراء العامون للشؤون الفنية والقانونية والتخطيط والجودة ومحاسبة الشركات زيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط بالشراكة مع الشركة الفرنسية.



ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن عون تأكيده خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، على أهمية تواصل الاجتماعات التقابلية لمناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات النفطية، مؤكداً على أهمية مساهمة شركة “توتال” في عمليات إنتاج النفط والغاز لما لهم من خبرة طويلة في الحقول النفطية الليبية.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أن يقوم الشركاء ببذل المزيد من الجهد في مساهمتهم لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في تطوير الحقول الجديدة المعتمدة من عدة سنوات لتحقيق زيادة معدل إنتاج دولة ليبيا إلى 2 مليون برميل نفط يومي وتسريع مشاريع الحد من حرق الغاز.

وشدد الوزير على الضرورة الملحة لتوخي الشفافية الكاملة والحوكمة الرشيدة والتقيّد بالتشريعات النافذة في إدارة مختلف عمليات الشركة وتعاقداتها.

وفي نهاية اللقاء تقدم ممثل شركة ” توتال إنرجيز” بالشكر لوزير النفط والغاز على إتاحة الفرصة لمناقشة رؤية الشركة وعلى أهمية الاجتماعات التقابلية ودورها في دعم مجهودات الشركة للوصول إلى مستهدفات الإنتاج.