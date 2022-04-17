النفط والغاز تدعو الليبيين إلى تجنيب قطاع النفط الصراع السياسي الحالي

دعت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية جميع الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين.

وذكرت الوزارة أنّ الاقفالات الحالية سينتج عنها خفض الإنتاج قسرا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز، وهو تفويت لفرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.

وتابعت الوزارة أنّ هذ الإقفال يلحق أضراراً مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيون من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية، مشيرة إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لإقفالات سابقة.

وطالبت الوزارة جميع الأطراف السياسية وأصحاب المطالب إلى ضرورة المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي الوطني وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار دون أي تدخل من أطراف خارجية لفرض إملاءات بعينها خدمة لمصالحها

ودعت الوزارة بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالدور المنوط بها لرعاية هذا الحوار دون أن يكون لدورها أثر سلبي ينشأ نتيجة لتدخل غير مطلوب ويعمل على تقويض هذه الجهود الوطنية.