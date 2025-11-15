النفط والغاز تشارك في مؤتمر المناخ والطاقة بالبرازيل

شاركت وزارة النفط والغاز بوفد رسمي في أعمال مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (COP30)، الذي انعقد في مدينة بيليم – البرازيل، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وشهدت مشاركة الوفد حضور عدد من الاجتماعات التنسيقية، منها اجتماعات المجموعة العربية ومجموعة الـ77 + الصين، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات متخصصة حول التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، والتي تمثل محاور أساسية لدعم جهود الدول النامية في التحول نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات وتعزيز حماية البيئة والمناخ.

وتأتي هذه المشاركة لتأكيد حرص وزارة النفط والغاز على تعزيز حضور ليبيا في المحافل الدولية المرتبطة بالمناخ والطاقة، ودعم مسارات التعاون التي تخدم التنمية المستدامة ومستقبل الطاقة في البلاد.