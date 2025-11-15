النفط والغاز تشارك في مؤتمر المناخ والطاقة بالبرازيل

وزارة النفط والغاز | نُشر: السبت، 15 نوفمبر 2025 - 16:01 | آخر تحديث: 15 نوفمبر 2025 - 16:03 نُشر: السبت، 15 نوفمبر 2025 - 16:01
ليبيا
وزارة النفط
لتعزيز التعاون الدولي والتحول الأخضر ليبيا تشارك في COP30

شاركت وزارة النفط والغاز بوفد رسمي في أعمال مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (COP30)، الذي انعقد في مدينة بيليم – البرازيل، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وشهدت مشاركة الوفد حضور عدد من الاجتماعات التنسيقية، منها اجتماعات المجموعة العربية ومجموعة الـ77 + الصين، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات متخصصة حول التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، والتي تمثل محاور أساسية لدعم جهود الدول النامية في التحول نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات وتعزيز حماية البيئة والمناخ.

وتأتي هذه المشاركة لتأكيد حرص وزارة النفط والغاز على تعزيز حضور ليبيا في المحافل الدولية المرتبطة بالمناخ والطاقة، ودعم مسارات التعاون التي تخدم التنمية المستدامة ومستقبل الطاقة في البلاد.

آخر تحديث: 15 نوفمبر 2025 - 16:03
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً