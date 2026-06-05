أسواق العالم تحت الضغط.. اضطرابات بالنفط وخسائر حادّة لـ«المعادن النفيسة»

شهدت أسواق الطاقة والمعادن والعملات، اليوم الجمعة، حالة من التباين، حيث ارتفعت أسعار خام برنت في مقابل تراجع خام غرب تكساس الوسيط، في وقت سجلت فيه المعادن النفيسة خسائر ملحوظة، بينما اختبر الين الياباني مجدداً مستوى 160 مقابل الدولار، وسط استمرار الضبابية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.09% لتصل إلى 95.12 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.24% إلى 92.82 دولاراً للبرميل، بعد جلسة سابقة شهدت انخفاضات حادة في أسعار الخامين.

وجاء هذا التحرك في الأسواق عقب تقارير عن تعليق تحميل النفط في محطة ميناء الفحل في سلطنة عُمان، بعد انفجار وقع قرب أرصفة لعوامات الإرساء، وسط ترجيحات بوقوع هجوم بطائرة مسيّرة، بالتزامن مع تراجع الآمال بشأن قرب التوصل إلى تسوية سياسية للتصعيد في المنطقة.

وتترقب الأسواق أيضاً تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار التوترات في الخليج ولبنان، ما يضغط على توقعات استقرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط.

وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.46% إلى 4453.60 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.77% إلى 4470.37 دولاراً للأوقية، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

كما هبطت الفضة بنسبة 1.87% إلى 72.38 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين إلى 1879 دولاراً، والبلاديوم إلى 1291 دولاراً، وسط توقعات بأن تسجل المعادن الثلاثة خسائر أسبوعية متتالية.

ويعزو محللون هذا التراجع إلى تقلص آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مخاوف تتعلق بسياسات التشديد النقدي وارتفاع معدلات الفائدة، ما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وفي أسواق العملات، سجل الدولار 159.93 ين ياباني، بعدما اختبر الين مستوى 160 مقابل الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، وهو مستوى تراقبه الأسواق باعتباره عتبة قد تدفع السلطات اليابانية إلى التدخل.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات مناسبة في سوق الصرف عند الحاجة، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ خطوات وصفتها بالحاسمة في حال استمرار التقلبات الحادة.

ويتجه الين لتسجيل تراجع للأسبوع الرابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ فبراير، ما يعكس ضغوطاً مستمرة على العملة اليابانية رغم تدخلات سابقة كلفت عشرات المليارات من الدولارات.

كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 99.325، مع استمرار تسجيله مكاسب أسبوعية مدعومة بتدفقات الملاذ الآمن المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب للتطورات السياسية في الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الطاقة والذهب وحركة العملات الرئيسية.