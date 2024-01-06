النفط يبدأ 2024 على ارتفاع بفعل التوتر في الشرق الأوسط

أنهت أسعار النفط الأسبوع الأول من العام 2024 على ارتفاع، لتبقى على حساسيتها لتوترات منطقة الشرق الأوسط،، التي تصاعدت مع ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر جراء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية.

وبحسب ما أفادت شبكة “سي إن بي سي”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51% عند التسوية، الجمعة 5 يناير، لتسجل 78.76 دولار للبرميل محققة مكاسب أسبوعية 2.23%.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي2.24% عند التسوية، لتصل إلى 73.81 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 3%.

وقال الشريك في شركة Again Capital LLC،جون كيلدوف: “مع التوترات في الشرق الأوسط، يجب أن ترتفع علاوة التداول الجيوسياسية”، موضحاً أنه “من الصعب على المتداولين محاربة هذه العناوين الرئيسية”.

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الأول من العام في المنطقة الخضراء، بعد خسائر الخميس بسبب زيادات كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وتثير الاضطرابات في البحر الأحمر مخاوف واسعة، في ظل تصاعد الهجمات ضد السفن، ومع اضطرار شركات شحن عملاقة إلى اتخاذ تدابير حمائية مع ارتفاع حدة المخاطر.