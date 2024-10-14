النفط يتراجع بسبب بيانات بشأن الطلب في الصين

تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد بيانات صينية عن التضخم أثارت مخاوف المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.35% إلى 74.54 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.30% إلى 78.01 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وقبل ذلك أظهرت بيانات صينية أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.4%، فيما توقع الخبراء والمحللون زيادة بنسبة 0.6%.

كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 2.8%، في حين كان الخبراء توقعوا انخفاضا بنسبة 2.6%، ويدل ذلك على الحاجة إلى مزيد من الدعم للاقتصاد الصيني.