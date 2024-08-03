النفط يتراجع في أسبوع إلى أدنى مستوى في نحو 8 أشهر

اختتمت أسعار النفط الأسبوع الماضي على تراجعات كبير، لتسجل يوم الجمعة أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

كما عزز من تراجع أسعار النفط بيانات اقتصادية صينية زادت من الضغوط على الأسعار.

وخلال تداولات الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار بما يعادل 3.41 بالمئة، إلى 76.81 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجلت انخفاضا أسبوعيا بنسبة 4.3 بالمئة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 2.79 دولار أو 3.66 بالمئة، الجمعة، لتصل إلى 73.52 دولارا للبرميل، في حين سجلت خسارة أسبوعية بنسبة 4.7 بالمئة.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، مما يشير إلى ركود محتمل.