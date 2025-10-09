بعد موجة ارتفاع قصيرة.. الدولار القوي يطفئ مكاسب النفط

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس، في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وصعود الدولار الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.51% لتصل إلى 65.91 دولارًا للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.61% إلى 62.17 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا يوم أمس، حيث سجل الخام الأمريكي “غرب تكساس” زيادة بنحو 1% ليغلق عند 62.55 دولارًا للبرميل، في حين سجل خام “برنت” 66.25 دولارًا للبرميل، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت زيادة في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة.

وتُعزى هذه التراجعات إلى تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تطورات إيجابية في المنطقة، لا سيما بعد الاتفاقات الأخيرة التي قد تؤدي إلى تهدئة الأوضاع في بعض البلدان المنتجة للنفط، كما أن ارتفاع الدولار الأمريكي يزيد من تكلفة النفط بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ما يساهم في الضغط على الأسعار.