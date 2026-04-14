بعد إشارات انفراج أمريكي إيراني.. الأسواق النفطية تتنفس

شهدت أسعار النفط تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء، مع انحسار المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة، بالتزامن مع تصاعد مؤشرات التهدئة واحتمالات استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لإنهاء التوتر القائم بينهما، وفق بيانات الأسواق وتصريحات رسمية.

أظهرت بيانات التداول انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.02% لتسجل 98.33 دولارًا للبرميل عند الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.78% إلى مستوى 97.30 دولارًا.

جاء هذا التراجع بعد موجة صعود قوية خلال الجلسة السابقة، إذ قفز خام برنت بأكثر من 4%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنحو 3%، مدفوعًا بإعلان الجيش الأمريكي فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وأوضح الجيش الأمريكي أن نطاق الحصار المفروض على مضيق هرمز يتجه للتوسع شرقًا ليشمل خليج عمان وبحر العرب، وهي خطوة رفعت منسوب القلق بشأن حركة الشحن العالمية وإمدادات الطاقة.

في المقابل، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن عودة ناقلتين إلى داخل مضيق هرمز مع بدء تنفيذ الحصار، في مؤشر يعكس حالة الترقب والحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية.

من جانبها، لوّحت إيران باستهداف موانئ الدول المطلة على الخليج، عقب تعثر المحادثات التي انعقدت في إسلام آباد مطلع الأسبوع، والتي استهدفت احتواء الأزمة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، أوضح كبير محللي الأسواق في شركة كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، رغم تعثر محادثات السلام في باكستان، من خلال الإشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

بدوره، أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن أسعار النفط تتجه نحو تسجيل ذروتها خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ودعت مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، إلى تجنب تخزين إمدادات الطاقة أو فرض قيود على الصادرات، محذّرة من تداعيات ما وصفته بأكبر صدمة يشهدها سوق الطاقة العالمي.

وتأتي هذه التطورات في سياق توترات جيوسياسية متصاعدة في منطقة الخليج، التي تمثل شريانًا حيويًا لإمدادات النفط عالميًا، ما يجعل أي تحركات عسكرية أو سياسية فيها ذات تأثير مباشر على استقرار الأسواق وأسعار الطاقة.