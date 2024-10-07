النفط يتراجع ​​مع ترقب ردّ إسرائيلي على ضربة إيران

افتتحت أسعار النفط، الاثنين، تداولات الأسبوع على انخفاض مع استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستوجه ضربة لطهران ردا على هجوم صاروخي الأسبوع الماضي، عقب رفض الرئيس الأمريكي توجيه ضربة لحقول النفط الخام الإيرانية.

وانخفض خام “برنت” إلى ما دون 78 دولاراً للبرميل بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023 الأسبوع الماضي، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 74 دولاراً. قال بايدن يوم الجمعة إنه لا يعرف متى سيأتي الرد الإسرائيلي، لكن سيفكر “في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط”.

هذا وأثار هجوم إيران على إسرائيل مخاوف بشأن حرب شاملة في الشرق الأوسط، ودفع إلى موجة من التحركات في سوق الخيارات، ومع ذلك، لا تزال الأسئلة حول توقعات الطلب -وخاصة من الصين المستورد الأول- والعرض الزائد، معلقة في السوق.

وعاد إنتاج النفط الإيراني إلى طاقته الكاملة تقريباً وقد يكون عرضة للخطر مع تصاعد التوترات.