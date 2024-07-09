النفط يتراجع والذهب والدولار يرتفعان مع ترقب الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت أسعار النفط بعد أن أسفر الإعصار بيريل الذي ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية عن أضرار أقل من المتوقع، وهو ما هدّأ المخاوف إزاء اضطراب الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.66% إلى 85.18 دولارا للبرميل، وقت إعداد التقرير، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.74% إلى 81.72 دولارا.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، بدا أن المصافي الكبرى على ساحل الخليج الأمريكي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار بيريل الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.

وفي إطار الأسواق، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في حين تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين لشهادة باول، وبيانات التضخم لشهر يونيو الماضي لتقييم الخطوة التالية للمركزي الأمريكي.