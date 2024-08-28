النفط يتراجع والذهب يحافظ على استقراره!  

استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وجرى تداول عقود “برنت” دون مستوى 80 دولارا للبرميل.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 75.59 دولار للبرميل، بزيادة طفيفة نسبتها 0.05% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 79.58 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.05% أيضا عن سعر الإغلاق السابق”.

في سياق متصل، “تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بنسبة 0.44% إلى 2543.90 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.48% إلى 2505.82 دولار للأونصة”، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وكانت أسعار المعدن النفيس، سجلت الأسبوع الماضي مستويات تاريخية، حيث تجاوزت 2550 دولارا للأونصة.