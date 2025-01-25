النفط يتكبد خسائر أسبوعية عقب تصريحات «ترامب»

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف في جلسة الجمعة لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، كما طالب منظمة أوبك بالتحرك لخفض أسعار الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا ، أي 0.27%، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات، أي 0.05%، إلى 74.66 دولار.

وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8% بينما تراجع الخام الأميركي 4.1%.

وجدد ترامب أمس الجمعة مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض سعر الخام لإلحاق الضرر بالقدرات المالية الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب الأوكرانية.

وقال ترامب في ولاية نورث كارولاينا التي زارها لتفقد أضرار عاصفة “إحدى الطرق لوقفها بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من الأموال وخفض سعر النفط… ستتوقف الحرب على الفور”.

وقال أليكس هودز المحلل في شركة ستون إكس في مذكرة “إن التهديد بفرض عقوبات أميركية قاسية على روسيا وإيران، وهما منتجان رئيسيان للنفط، قد يقوض هدف ترامب المتمثل في خفض تكاليف الطاقة”.

وقال هودز “ترامب يعرف هذا الأمر ولجأ إلى أوبك لتغطية الفراغ الذي سيخلفه ذلك”.

وقال ترامب يوم الخميس في كلمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، “إنه سيطالب منظمة أوبك بخفض أسعار الخام”.

ولم يرد تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا على تصريحات ترامب حتى الآن بينما أشار مندوبون من التحالف إلى خطة جاهزة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في (يو.بي.إس) “لا أتوقع حقا أن تغير أوبك سياستها ما لم تتغير الأساسيات”.

وأضاف “ستظل الأسواق في حالة هدوء نسبي حتى تتضح أكثر سياسة (ترامب بشأن) العقوبات والرسوم الجمركية”.

كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة يوم الاثنين، متراجعا عن القيود البيئية المفروضة على البنية التحتية للطاقة ضمن خططه لتعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي.

وقال نيكوس تزابوراس، كبير المتخصصين في السوق لدى منصة التداول ترادو، “إن هذه التراجعات قد تدعم الطلب على النفط لكنها قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة زيادة المعروض”.

وتعهد ترامب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10%.