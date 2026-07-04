النفط في حالة انتظار.. الذهب يحقق مكاسب قوية

تماسكت أسعار النفط خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية، مع استمرار آمال المتعاملين بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، بما قد ينعكس على حركة الإمدادات النفطية في المنطقة.

وبحلول الساعة 18:31 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.19% لتصل إلى 71.94 دولارًا للبرميل، منهية الأسبوع على تراجع طفيف لا يتجاوز خمسة سنتات مقارنة بتسوية الجمعة الماضية.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.13% إلى 68.78 دولارًا للبرميل، في تداولات اتسمت بالهدوء النسبي.

وشهدت الأسواق نشاطًا محدودًا اليوم الجمعة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية قبيل عطلة عيد الاستقلال، بينما سجل الخامان خلال جلسة الخميس أدنى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي.

ويرى محللون في “كومرتس بنك” أن آمال المستثمرين بزيادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز تعززت بفعل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، في حين أشارت “سيتي غروب” إلى أن مسار التفاوض لا يزال هشًا رغم استمراره، مع بقاء خلافات تتعلق بالرسوم وإدارة المضيق.

وأضافت “سيتي غروب” أن أي مذكرة تفاهم محتملة قد تصمد في الوقت الحالي، في ظل ضعف الدوافع لدى الأطراف لنقضها.

وفي سياق متصل، استؤنفت بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز بموجب اتفاق أولي، إلا أن حالة الضبابية ما زالت قائمة، خصوصًا بعد تبادل ضربات في بداية الأسبوع عقب هجوم استهدف سفينة شحن إيرانية.

ومع توقع زيادة صادرات النفط، اتجهت بعض دول الخليج إلى رفع مستويات الإنتاج لتعويض أي اختلال محتمل في الإمدادات.

وقال روري جونستون، مؤسس نشرة “كوموديتي كونتاكت”، إن تعافي الإمدادات في الشرق الأوسط جاء بوتيرة تتجاوز التوقعات الأولية، في وقت لا يزال فيه الطلب العالمي ضعيفًا نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني.

الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، لتسجل أول مكاسب أسبوعية لها منذ خمسة أسابيع، مدعومة بتراجع توقعات المستثمرين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 1.56% لتصل إلى 4190.10 دولارًا للأونصة.

كما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% لتسجل 4180.53 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو 2026.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%، وهي الأولى منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، بعد أن جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص أقل من التوقعات، ما خفف المخاوف المرتبطة بتصاعد التضخم.

وفي المقابل، يتجه الدولار إلى تسجيل تراجع أسبوعي، ما يجعل الذهب المسعّر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” أن المتداولين يتوقعون حاليًا بنسبة تقارب 54% احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 66% قبل صدور البيانات الأخيرة.

ويُشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تشكل ضغطًا على الذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا، مقابل زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد.

الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر بعد بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة

يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نحو ثلاثة أشهر، مع استمرار الضغوط البيعية في أسواق العملات، عقب صدور تقرير وظائف ضعيف لشهر يونيو 2026، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال تداولات اليوم، واصل الدولار تراجعه في الجلسات الآسيوية، في ظل تحسن أداء عدد من العملات الرئيسية أمامه.

وسجل اليورو مستويات قريبة من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1442 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3361 دولار، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.2%، وهو أفضل أداء له منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي أسواق العملات المرتبطة بالمخاطر، بلغ الدولار الأسترالي 0.6935 دولار، متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بينما جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5702 دولار، مرتفعًا بنسبة 1.2% خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% إلى 100.77 نقطة، بعد انخفاضه 0.5% في الجلسة السابقة، ليصل إجمالي تراجعه الأسبوعي إلى 0.58%، وهو أكبر هبوط منذ أوائل أبريل 2026.

وجاء هذا التراجع بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي تباطؤًا حادًا في يونيو 2026، حيث أضاف الاقتصاد 57 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف وظيفة، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي أسواق آسيا، سجل الين الياباني 161.01 مقابل الدولار، بعد ارتفاع بنحو 1% في الجلسة السابقة، ما ساهم في ابتعاد العملة عن أدنى مستوياتها منذ عقود وسط تقلبات في أداء الدولار.