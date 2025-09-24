النفط يثبت مكاسبه مع انخفاض المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط في تداولات الأربعاء، مدعومة بتراجع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي، ما عزز توقعات الأسواق بشأن تقلص الإمدادات العالمية واستمرار الضغوط على المعروض.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 63.45 دولار للبرميل بارتفاع طفيف نسبته 0.16% عن سعر التسوية السابق، في حين بلغت العقود الآجلة لمزيج “برنت” 67.71 دولار للبرميل بزيادة 0.12%.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزون النفط الخام بمقدار 3.82 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر الجاري، كما تراجع مخزون البنزين بمقدار 1.05 مليون برميل، ما يعكس تقلص الإمدادات المحلية ويؤثر على الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك وسط ترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم، والتي ستوضح الصورة الدقيقة لتوازن العرض والطلب، بينما يراقب المستثمرون أي مؤشرات على استمرار تقلص المخزونات أو تأثيرها على سوق النفط على المدى القصير والمتوسط.

وتشير التحليلات إلى أن استمرار انخفاض المخزونات الأمريكية قد يضغط نحو مزيد من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل المخاوف الجيوسياسية وتقلبات الطلب العالمي على الطاقة.