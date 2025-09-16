النفط يراقب تحركات الفيدرالي.. الأسواق بين الاستقرار والحذر

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، في ظل تباين تأثير المخاوف الجيوسياسية بشأن إمدادات الخام الروسية وتوقعات الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أكتوبر المقبل ارتفاعًا بنسبة 0.25% لتصل إلى 63.46 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.16% إلى 67.55 دولار للبرميل، وفق بيانات التداول الأخيرة.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، وسط توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحفز الطلب على الوقود عالميًا. إلا أن المحللين أشاروا إلى ضرورة الحذر، موضحين أن صحة الاقتصاد الأمريكي ستظل العامل الحاسم في تحديد اتجاه أسعار النفط على المدى القريب.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية نتيجة توترات سياسية واقتصادية، ما يعزز حالة الترقب بين المستثمرين في أسواق الطاقة العالمية. ورغم أن انخفاض تكاليف الاقتراض عادة ما يدعم الاستهلاك، فإن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي لا تزال محل مراقبة دقيقة قبل أي توقعات جادة بشأن الطلب على النفط.

ويشير خبراء النفط إلى أن الأسواق حاليا في مرحلة “توازن هش”، حيث تتحرك الأسعار بين تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة الروسية، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تعيد تشكيل توقعات العرض والطلب العالمي.