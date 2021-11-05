النفط يرتفع بعد قرار «أوبك+» بإبقاء سياسة الإنتاج الحالية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت مجموعة تحالف “أوبك+” دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وارتفع خام “برنت” بواقع 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من واحد بالمئة إلى 81.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر حوالي اثنين بالمئة أمس الخميس، في حين زاد الخام الأمريكي بواقع 97 سنتا أو 1.25 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل بعدما خسر 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

واتفقت “أوبك+” في اجتماع أمس الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر 2021، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.