بعد الانفراجة بالمفاوضات التجارية.. أسعار النفط تصعد بقوة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في المعاملات المبكرة صباح اليوم الاثنين، بعد أن أظهر المسؤولون الاقتصاديون الأميركيون والصينيون استعدادًا للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، والاتفاق المرتقب يخفف من المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم، مما ينعكس إيجابًا على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتًا، أو بنسبة 0.7%، لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتًا، أو بنسبة 0.75%، ليصل إلى 61.96 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسبوع السابق، حيث زادت بنسبة 8.9% لخام برنت و7.7% لخام غرب تكساس، بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.

قالت شركة “هايتونغ سكيورتيز” في مذكرة إن توقعات السوق تحسنت بفضل العقوبات الجديدة على روسيا، وتراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

هذا التحسن ساهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض من النفط، التي كانت قد دفعت الأسعار للانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد إن كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين قد توصلوا إلى “إطار عمل جوهري للغاية” لاتفاق تجاري في كوالالمبور، الاتفاق سيسمح للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفقًا للوزير الأميركي، فإن هذا الإطار من شأنه أن يتجنب فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100% على السلع الصينية، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

أعرب الرئيس ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع بكين، وتوقع أن يتم عقد اجتماعات في الصين والولايات المتحدة لمناقشة التفاصيل.

من جانبه، قال توني سيكامور، محلل السوق في “آي جي”، إن إطار العمل لهذا الاتفاق التجاري يساعد على تعويض المخاوف التي كانت تحيط بقدرة روسيا على تجاوز العقوبات الأميركية الجديدة على شركات “روسنفت” و”لوك أويل”، وذلك عبر تقديم خصومات أكبر على الأسعار واستخدام أساطيل الظل لجذب المشترين.

وفي ذات السياق، أضاف يانغ آن، المحلل في شركة هايتونغ سكيورتيز، أن العقوبات على قطاع الطاقة الروسي قد لا تكون فعّالة كما كان متوقعًا، مما قد يعيد ضغوط زيادة المعروض إلى السوق.