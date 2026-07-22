النفط يرتفع مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران وتصاعد مخاطر الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، عقب إعلان القوات الأمريكية استمرار تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم سبتمبر المقبل إلى 85.24 دولاراً للبرميل، مسجلةً زيادة بنسبة 1.07% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت، القياس العالمي للنفط، تسليم الشهر نفسه إلى 92.19 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.30% مقارنة بسعر التسوية السابق.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد تسجيل النفط أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند التسوية خلال جلسة أمس، عقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات على أهداف في جنوب إيران وغربها، بالتزامن مع شن طهران هجمات استهدفت منشآت أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الأربعاء، بدء موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، موضحةً أن الهدف منها هو “تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز”.

وتراقب الأسواق العالمية التطورات العسكرية في المنطقة عن كثب، في ظل أهمية مضيق هرمز كأحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، ما يجعل أي اضطرابات أمنية فيه عاملاً مؤثراً على أسعار الطاقة العالمية.