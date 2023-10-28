النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط، ارتفاعاً بنحو 3% في ختام تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ‏مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يتسبب في ‏اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية، مسجلة في ذات الوقت خسائر أسبوعية.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير إعلامية بضرب الجيش الأميركي لأهداف إيرانية في سوريا؛ ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة؛ وهو ما قد يؤثر في الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسة بالشرق الأوسط.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار، بما يعادل 2.9%، ليتحدد سعر ‏التسوية عند 90.48 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو‏ 2.33 دولار، أو 2.8%، ليتحدد سعر التسوية عند 85.54 دولار.‏

كما ارتفعت علاوة برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها منذ ‏مارس‎، مما يجعلها أكثر جاذبية لشركات الطاقة لإرسال السفن إلى الولايات ‏المتحدة للحصول على النفط الخام للتصدير.‏

وعلى مدار الأسبوع المنتهي، انخفض برنت حوالي 2% في حين هبط خام غرب تكساس ‏الوسيط حوالي 4%.‏