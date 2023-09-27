النفط يرتفع وسط مخاوف من تراجع الطلب

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 1% في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، بعد انخفاض إلى أدنى مستوى في أسبوعين في التعاملات المبكرة، وذلك بعد أن تغلبت التوقعات ‏بشح المعروض على مخاوف تراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا عند التسوية إلى 93.96 دولار ‏للبرميل، فيما ارتعفت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا ‏إلى 90.39 دولار.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، فقد حافظت أسعار النفط على مكانها فوق حاجز 93 دولارًا للبرميل، بختام تعاملات جلسات يوم الاثنين، التي كانت متقلبة بصورة ملحوظة، بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وتقلّبت أسعار النفط خلال جلسات يوم الاثنين، بين الصعود والهبوط لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط، وذلك بعد أن أصدرت موسكو قرارًا بالحظر المؤقت لصادرات الوقود، قبل أن تخفف بعض القيود، في وقت تتزايد فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة، ما يشكل ضغطًا على الأسعار.