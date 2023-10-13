النفط يرتفع وسط مخاوف من نقص الإمدادات

سجلت أسعار النفط، ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات في السوق.

وجاء الارتفاع بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تعاني الشح؛ إذ من المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الأخير من العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.79% إلى 86.66 دولار للبرميل، ويتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%، فيما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.93% مسجلة 83.68 دولار للبرميل، إذ يتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 0.8%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وفرضت واشنطن أمس الخميس، عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطاً روسياً يتجاوز سعره السقف الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولاراً للبرميل.

وتعد موسكو هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي، وقد يؤدي التدقيق الأميركي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 0.9% هذا الأسبوع، بعد أن ارتفع كلا العقدين، يوم الاثنين الماضي، أكثر من 3.50 دولارًا، بفعل احتمال تعطل الإمدادات بعد أن هددت الاشتباكات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل باحتمال توقف صادرات الشرق الأوسط.