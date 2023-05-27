النفط يرتفع ويُحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات أمس الجمعة، مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي، في حين تقيم السوق الرسائل المتباينة حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف “أوبك+” بشأن سياسة الإنتاج.
ويأتي ذلك في وقت أدت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي “أوبك+” بشأن التحركات المقبلة في سياسة النفط خلال الأيام الأخيرة، إلى صعوبة التنبؤ بنتائج الاجتماع المقبل المقرر عقده في 4 يونيو 2023.
وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2% إلى 72.67 دولار للبرميل.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط.
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