النفط يرتفع ويُحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات أمس الجمعة، مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من ‏التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي، في حين تقيم السوق الرسائل المتباينة ‏حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف “أوبك+” بشأن ‏سياسة الإنتاج.‏

ويأتي ذلك في وقت أدت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي “أوبك+” بشأن التحركات المقبلة في سياسة النفط خلال الأيام الأخيرة، إلى صعوبة التنبؤ بنتائج الاجتماع المقبل المقرر عقده في 4 يونيو 2023.

وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية كما ‏زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2% إلى 72.67 دولار ‏للبرميل.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت ‏‏1.7% لبرنت و1.6% لخام غرب تكساس الوسيط.‏