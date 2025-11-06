النفط يستعيد عافيته.. ارتفاع الأسعار مع تراجع مخاوف الفائض

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس مع انحسار المخاوف بشأن تخمة المعروض، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وبحسب وكالة رويترز، تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر المقبل عند 59.84 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.42% عن سعر الإغلاق السابق.

وفي الوقت ذاته، تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يناير المقبل عند 63.75 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.36% عن سعر التسوية السابق.

هذا وشهدت أسعار النفط تراجعًا في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن أظهرت البيانات زيادة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.2 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى 421.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 603 آلاف برميل.

وسجلت أسعار النفط انخفاضًا في أكتوبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، في وقت كانت فيه الأسواق تتأثر بمخاوف فائض المعروض، إلا أن الانخفاض الحالي في تلك المخاوف ساهم في استعادة بعض الزخم الإيجابي للأسعار.