النفط يستقر بعد بيانات حول نمو الاقتصاد الصيني

استقرت أسعار النفط في ختام تعاملات الثلاثاء، وذلك بعد بيانات حول النمو الاقتصادي الصيني والتي وازنت مع المخاوف حيال الزيادات المحتملة في أسعار ‏الفائدة الأمريكية.‏

وارتفعت أسعار النفط الخام بوتيرة طفيفة، مع البيانات الاقتصادية القوية القادمة من الصين، التي تُعد أكبر مستوردي النفط في العالم.

وأسهمت بيانات رسمية قادمة من الصين في ارتفاع أسعار النفط الخام، لاسيما مع تحقيق نمو اقتصادي في بكين أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م، بجانب التوسع بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

وفي ختام جلسة الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنت واحد او بنحو ‏‏0.01% لتغلق عند 85.25 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام ‏غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3 سنتات، أو 0.04٪ ليسجل 80.86 دولار ‏للبرميل عند التسوية، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.5٪ في الربع الأول من العام ‏الجاري بأسرع من المتوقع بينما ارتفعت إنتاجية مصافي النفط إلى مستويات قياسية ‏في مارس.‏

وقال فيل فلين المحلل في “برايس فيوتشرز جروب”: “الصورة الكبيرة لنمو الصين ‏لا تزال تشير إلى أن السوق تعاني من نقص في المعروض”.‏

في غضون ذلك، فإن احتمالية رفع سعر الفائدة الأمريكية مرة أخرى ظلت تُشكل عبئًا على ‏المعنويات لا سيما وأن التوقعات تشير إلى أن الفدرالي سوف يرفع الفائدة بمقدار ‏‏25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو المقبل.‏