النفط يسجل أطول سلسلة انخفاضات منذ 2021.. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية

استقرت أسعار النفط في التداولات الآسيوية المبكرة، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر خسائرها الأسبوعية منذ يونيو، مع تزايد المخاوف لدى المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الاقتصاد العالمي، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس.

بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 66.40 دولار للبرميل، متجهة لخسارة أسبوعية تزيد على 4%. كما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 63.82 دولار للبرميل، مع اتجاه لخسارة أسبوعية تتجاوز 5%.

ويأتي هذا التراجع في ظل قلق من ضعف النشاط الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضت على عدد من الشركاء التجاريين، إضافة إلى قرار أوبك+ بإلغاء أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج في سبتمبر المقبل.

وبينما يؤثر القرار الروسي الأميركي بشأن لقاء مرتقب بين بوتين وترامب على توقعات إنهاء الحرب في أوكرانيا، فقد ساهمت الرسوم الجمركية الأميركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي في الحد من هبوط الأسعار جزئياً.

على الجانب الآخر، قفزت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة المبكرة، مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من الاضطرابات السوقية جراء الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3389.37 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 23 يوليو، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ديسمبر بنسبة 1.6% إلى 3509.10 دولار، مسجلة مستوى قياسياً عند 3534.10 دولار في الجلسات السابقة.

وجاء صعود الذهب بعد إعلان فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراماً، مما يؤثر على مراكز التنقية العالمية مثل سويسرا. ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، خاصة مع توقع السوق لخفض سعر الفائدة الأميركي في الشهر المقبل بنسبة تزيد على 91%.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 38.19 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.3% إلى 1350.98 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1146.48 دولار.