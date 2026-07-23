النفط يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع.. الأسعار قرب 96 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، وسط تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر، عقب تنفيذ الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، وإعلان الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.44%، لتصل إلى 88.08 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي للشهر نفسه بنسبة 2.05%، لتسجل 96 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 8 يونيو 2026.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع إعلان الجيش الأميركي تنفيذ هجمات ضد إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، في وقت تصاعدت فيه حدة التهديدات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد باستهداف جسر أو محطة كهرباء في إيران في كل مرة يتم فيها إطلاق النار على سفينة في مضيق هرمز، ما زاد المخاوف بشأن تأثير التوترات على حركة الشحن وإمدادات الطاقة.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط تعرضت لحريق إثر انفجار أثناء محاولتها المرور عبر ما وصفه بأنه طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ناقلتين أخريين غيرتا مسارهما وعادتا أدراجهما.

من جانبهم، أعلن الحوثيون في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وقالوا إن الهجوم نُفذ باستخدام وسائل عسكرية مختلفة.

وأفادت تقارير أمنية بحرية بأن إحدى السفن التي ذكرها الحوثيون، وهي الناقلة “ENCELIA” التي ترفع العلم السعودي، تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر.

يشهد قطاع الطاقة العالمي حالة من الترقب بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في مناطق بحرية استراتيجية، خاصة مضيق هرمز والبحر الأحمر، اللذين يمثلان ممرات رئيسية لحركة ناقلات النفط والغاز.

ويؤدي أي تهديد لحركة الملاحة في هذه المناطق إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية، ما ينعكس مباشرة على أسعار النفط والأسواق المالية.