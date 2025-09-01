النفط يصعد.. المستثمرون يراقبون التوترات وآفاق الطلب الصيني

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق حساسة حول العالم.

وبحسب بلومبرغ، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 1.22% لتصل إلى 64.79 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لنفس الشهر بنسبة 1.10% لتسجل 68.22 دولار للبرميل.

وأشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في “ساكسو بنك”، إلى أن أسعار النفط شهدت انخفاضًا في أغسطس الماضي، قبل أن تبدأ سبتمبر دون اتجاه محدد، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الأسعار وتعويض المخاوف من فائض المعروض في الأسواق خلال الربع الرابع من العام.

وتتركز أنظار المستثمرين على الصين، حيث من المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قمة إقليمية مهمة قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل التعاون المحتمل بين الدول الثلاث في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

ويشير المحللون إلى أن أي توترات إضافية في منطقة الشرق الأوسط أو توقف جزئي للإمدادات النفطية قد يؤدي إلى موجة ارتفاعات جديدة، بينما تظل الأسواق حذرة إزاء تأثير الطلب الصيني على النفط، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أسواق النفط تحديات مزدوجة، بين مخاوف فائض المعروض المحتمل والنمو القوي في الطلب من بعض الاقتصادات الكبرى، ما يجعل التوقعات المستقبلية للأسعار متقلبة ومرتبطة بشكل كبير بالتحولات الجيوسياسية والسياسية العالمية.