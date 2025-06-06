أسعار النفط بين الهبوط والانتعاش.. والذهب يسطع بدعم مؤشرات الفيدرالي

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول مكسب أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، مع تجدد الآمال في استئناف محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو بنسبة 0.57% إلى 63.01 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام “برنت” لشهر أغسطس بنسبة 0.52% إلى 65 دولارًا للبرميل.

وعلى الصعيد الأسبوعي، يتجه خام “برنت” لتحقيق ارتفاع بنسبة 2.1%، والخام الأمريكي نحو مكسب أسبوعي بنسبة 4%، بعد انخفاضات متتالية استمرت أسبوعين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” بأن محادثات تجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ جرت بناءً على طلب واشنطن، وأكد ترامب أن المكالمة انتهت بنتيجة “إيجابية للغاية”، معربًا عن تفاؤله بوضع “جيد جدًا” في العلاقات التجارية بين البلدين.

في المقابل، استقر الذهب اليوم الجمعة متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومًا ببيانات أمريكية عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.24% إلى 3383.30 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.20% إلى 3359.40 دولار، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 2.4%.

وقال ألكسندر زومبفي، تاجر المعادن الثمينة في “هيراوس ميتالز ألمانيا”، إن بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، عززت توقعات خفض الفائدة، وهو ما دعم أسعار الذهب أكثر من التفاؤل الناجم عن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.