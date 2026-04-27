النفط يقفز.. «الخام» يتخطى 107 دولارات وسط توتر مضيق هرمز

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الآسيوية يوم الإثنين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب استمرار القيود على حركة المرور عبر مضيق هرمز، ما أبقى الإمدادات العالمية تحت ضغط واضح.

وأظهرت بيانات التداول ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.22 دولار أو ما يعادل 2.11% ليصل إلى 107.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار أو 2.14% ليسجل 96.42 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات النفطية العالمية، خاصة مع استمرار التوتر في ملف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.

دبلوماسيًا، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار جولة تشمل باكستان وسلطنة عُمان، تهدف إلى عرض مستجدات المفاوضات مع الولايات المتحدة وبحث فرص إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة “إيسنا” عن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي أن عباس عراقجي سيقدم تقريرًا مفصلًا حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة تطورات وقف إطلاق النار والملفات المرتبطة به، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الزيارة تهدف إلى عقد محادثات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن إيران يمكنها التواصل مع واشنطن إذا رغبت في التفاوض، مؤكدًا أن لدى بلاده وسائل اتصال مباشرة وآمنة.

وشدد ترامب على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن هذا الشرط واضح وبسيط.

وتراجعت آمال استئناف المحادثات بعد إلغاء زيارة مبعوثين أمريكيين إلى إسلام آباد، في ظل غياب اختراق سياسي في المفاوضات، بينما أفادت مصادر باكستانية بسحب معدات أمنية أمريكية من العاصمة، ما يعكس تراجع فرص استئناف الحوار قريبًا.

وتواصل طهران المطالبة برفع القيود عن موانئها وضمان عدم التعرض لأي هجمات مستقبلية، في حين ترى واشنطن أن العرض الإيراني غير كافٍ، حيث قال ترامب إن إيران “قدمت الكثير لكن ليس بما يكفي”.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي حساسية عالية تجاه أي اضطرابات في الشرق الأوسط، خاصة مع اعتماد الأسواق على استقرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات الحيوية لشحن الخام عالميًا، ما يجعل أي توتر سياسي بين طهران وواشنطن عاملًا مباشرًا في تحريك الأسعار.