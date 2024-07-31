النفط يقفز مع تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط

بعد ساعات على مقتل “إسماعيل هنية” رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران، وفي ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، قفزت العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 2 بالمئة من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار للبرميل بما يعادل 1.95 بالمئة إلى 80.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 79.59 دولار بارتفاع 1.52 دولار.

كما “ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.55 دولار للبرميل أو 2.07 بالمئة إلى 76.28 دولار للبرميل، وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع”.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن “برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل خسارة شهرية في يوليو هي الأكبر لهما منذ 2023”.

وبحسب قناة سكاي نيوز، قال توني سيكامور المحلل لدى “آي.جي”، في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت بسبب المخاوف المستمرة بشأن توقعات الطلب في الصين، والتفاؤل المستمر تجاه وقف إطلاق النار في غزة واستبعاد خروج أوبك+ عن خطتها الحالية لبدء تخفيف التخفيضات اعتبارا من أكتوبر، وذلك عندما تجتمع هذا الأسبوع”.

هذا ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.