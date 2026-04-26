النفط يقفز ويتجاوز «100 دولار» للبرميل.. هل نشهد قمماً جديدة؟

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أبريل، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي وتغيرات في مستويات الإنتاج والمخزونات النفطية.

وبحسب نشرة الاتجاهات الأسبوعية الصادرة عن الوزارة، بلغ متوسط سعر خام برنت 100.1 دولار للبرميل، فيما سجل خام تكساس الوسيط 92.70 دولارًا، في حين وصلت سلة خامات أوبك إلى متوسط 100.37 دولار للبرميل خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت البيانات أن خام برنت تراوح بين 92.75 دولارًا كأدنى مستوى و107.48 دولارًا كأعلى مستوى، بينما سجل خام تكساس نطاقًا بين 87.02 دولارًا و98.39 دولارًا، في حين تحركت سلة أوبك بين 97.74 دولارًا و103 دولارات للبرميل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في الأسعار يرتبط بعدة عوامل رئيسية، من بينها زيادة الطلب العالمي على النفط، وانخفاض المعروض في بعض الأسواق، إضافة إلى تراجع مستويات المخزونات النفطية، إلى جانب المضاربات في الأسواق العالمية التي تسهم في رفع الأسعار بشكل إضافي.

وأكدت الوزارة أن سوق النفط العالمي لا يزال يشهد حالة من التذبذب، نتيجة تداخل عوامل العرض والطلب والتطورات الاقتصادية العالمية، ما ينعكس مباشرة على حركة الأسعار في الأسواق الدولية.

هذا وتشهد أسواق النفط العالمية تقلبات مستمرة نتيجة التغيرات في مستويات الإنتاج لدى الدول الكبرى المنتجة، إلى جانب عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على الطلب العالمي.

وتُعد أسعار خام برنت وسلة أوبك من أبرز المؤشرات المرجعية لتسعير النفط عالميًا، حيث تعكس اتجاهات السوق وتوقعاته خلال الفترات القصيرة والمتوسطة.