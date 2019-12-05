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النفط يقفز 3 بالمئة.. وهبوط بالمخزونات الأميركية

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 ديسمبر 2019 - 11:36
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أرتفاع سعر النفط[انترنت]

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.00 دولارا للبرميل بعد ان قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2 بالمئة لتغلق عند 58.43 دولار بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.

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ومن المتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة “أوبك+” على تخفيضات أعمق لإنتاج الخام عندما يجتمعون في فيينا هذا الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، وهو هبوط أكبر من المتوقع.

وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

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